Будь героем! - В Steam стартовал временный плейтест стратегии EMERGENCY ©

Если вы хотите взять на себя роль спасателя, полицейского или пожарного, то рекомендуем оценить грядущую стратегию EMERGENCY во время плейтеста. Чтобы получить свой пропуск, нужно отправиться на страницу игры в Steam и нажать на зеленую кнопку "Запросить доступ".

На данном этапе разработчики акцентируют внимание на тестировании технических аспектов и многопользовательского режима игры, поэтому в этот раз поиграть в одиночку не получится. В остальном же игроки смогут опробовать некоторую часть контента, который войдет в релизную версию. Возможно, поиграв сейчас, вы сможете определиться с покупкой в будущем.

Официальный релиз EMERGENCY состоится этим летом на площадке Steam для ПК. Игра обещает приятный адреналиновый заряд и увлекательные миссии, включая тушение пожаров, охоту на преступников и спасение пострадавших от несчастных случаев. Благодаря потенциально долгой поддержке игры, в будущем ожидается добавление нового контента.