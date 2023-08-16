Emergency сильно разочаровала поклонников серии - стратегию разгромили в Steam ©

Вчера в Steam состоялся релиз Emergency - очередной части популярной серии стратегических игр от Sixteen Tons Entertainment, в которой игроки управляют службой спасения. К сожалению, запуск оказался провальным.

В Steam игра получила всего 35% положительных отзывов, что относится к категории "в основном отрицательный" прием.

Причина столь плохого приема Emergency кроется в основном в использовании модели free-to-play с агрессивной системой монетизации и множеством решений, характерных для мобильных игр.

Предыдущие части представляли собой традиционные платные игры без микротранзакций. Такой подход пришелся по душе игрокам - хорошим примером является вышедшая несколько лет назад Emergency 20, которая имеет 84% положительных отзывов на Steam.

Ниже приведены некоторые отзывы игроков, иллюстрирующие их проблемы с последним воплощением серии.

Пустая трата времени. Если у вас остались ностальгические воспоминания о Emergency 2 и вы надеетесь на нечто подобное, но в современном графическом оформлении, то вы будете разочарованы. Вы можете размещать подразделения только в специально отведенных местах. Отсутствует свобода действий, есть лутбоксов, награды за ежедневный заход в игру и т.д. Иными словами, что-то а-ля мобильная игра, только вышедшая на ПК. Лучше установить более старые части серии.

Некоторое время назад запустил, прошел первые миссии, и вижу, что это не продолжение культовой Emergency, а отъем денег. Скины, ящики, наборы, какие-то алмазы. Все ради денег. Я не вижу будущего у этого проекта, развивающегося в таком направлении.

Предыдущий Emergency занимает более 20 Гб на диске, последний - менее 8 Гб. Не рекомендую.

Я вырос на серии Emergency и играл в большинство ее частей, которые мне удалось заполучить в руки. Мне показалось, что с последней игрой серия умерла. Такое ощущение, что кто-то выкопал из могилы любимого домашнего питомца детства, чтобы на моих глазах осквернить его труп.

Аргументом в пользу введения free-to-play решений часто является желание увеличить количество игроков. В этом плане дела у игры идут лучше, чем у предыдущей части серии, но говорить об этом как об успехе сложно. Рекорд активности со дня релиза составил 2449 человек. Это очень плохой результат для F2P-игры.