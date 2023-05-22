Новая стратегия в реальном времени из успешной серии EMERGENCY выйдет этим летом ©

Студия-разработчик sixteen tons entertainment представила очередную часть своей успешной серии стратегических игр в реальном времени. С EMERGENCY немецкий разработчик анонсировал последнюю часть продолжительной игровой серии. EMERGENCY выйдет этим летом на ПК в Steam.

В EMERGENCY команда разработчиков предлагает первоклассный совместный игровой процесс. Игроки берут на себя роль командира инцидента и выполняют захватывающие миссии с выбросом адреналина. По мере того, как город погружается в хаос, командиры аварийно-спасательных служб делают все возможное, чтобы тушить пожары, ловить преступников и заботиться о раненых после массовых аварий. Короче говоря, они спасают жизни, будь то сильные грозы, сильный мороз или сильная жара. Спасательные миссии рассчитаны на команды из четырех человек, но в них также можно играть небольшими группами или в одиночку.

Emergency - Fighters for Life, первая игра в серии, была выпущена 25 лет назад и положила начало продолжительной серии. Затем последовало несколько спин-оффов и других названий основного сериала. Последняя выпущенная игра, EMERGENCY HQ, была выпущена для устройств iOS и Android, а также доступна для Nintendo Switch. Этим летом EMERGENCY вернется на ПК в качестве бесплатной игры.