Службы спасения из симулятора EMERGENCY начнут свою работу в середине августа ©

О том, что релиз симулятора EMERGENCY состоится этим летом, было известно ранее, но теперь Sixteen Tons Entertainment назвала точную дату. Уже на следующей неделе, а именно 15 августа, все желающие смогут окунуться в непростую работу самых разных подразделений. Нам предстоит взять на себя роль пожарных, спасающих людей из горящих зданий, оказаться в "шкуре" полицейских, предотвращающих различные преступления, медработников, которые быстро забирают пострадавших с мест массовых происшествий, и так далее.

Помимо одиночного геймплея, вы сможете собрать группу до четырех человек, чтобы заниматься спасением жителей города сообща. Также не менее важным фактором является то, что симулятор EMERGENCY будет распространятся по бесплатной модели, однако внутри игры можно будет найти магазин с различными предметами за реальные деньги.