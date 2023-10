Микроскопический мир эпических масштабов в первом трейлере стратегического приключения Empire of the Ants ©

Издательство Microids и студия Tower Five с гордостью представляют первый взгляд на фотореалистичную приключенческую стратегию по книге Бернара Вербера "Империя муравьев".

Погрузитесь в новую экосистему в самом сердце французского леса. Вы играете за 103 683-го, муравья, решившего направить колонию к новым и более процветающим горизонтам.

В Empire of the Ants каждое решение имеет значение, каждый ход стратегически важен, а каждое завоевание отражает вашу способность доминировать в мире, где малыши могущественны.

Разработанная французской студией Tower Five на движке Unreal Engine 5, видеоигра Empire of the Ants предложит игровой опыт основанный на книжной серии. Игроки погрузятся во вселенную муравьев, чтобы пережить эпическое приключение, в котором им предстоит помочь колонии процветать через тактические и стратегические сражения, в микроскопическом мире эпических масштабов. Планирование стратегии, исследование, боевые навыки, но больше всего - создание местных альянсов диких животных - все это будет необходимо для того, чтобы выжить в многочисленных испытаниях.