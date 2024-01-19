Началась бесплатная раздача пошаговой стратегии Endless Legend в Steam

Amplitude Studios начала бесплатную раздачу пошаговой стратегии Endless Legend в Steam. У игры 84% «очень положительных» отзывов.

Чтобы получить Endless Legend, геймерам необходимо создать аккаунт на официальном сайте студии, привязать учетную запись Steam и забрать игру.

Как забрать:

Спойлер

Забрать игру себе в коллекцию может любой желающий, в период с сегодняшнего дня и до 24 Января включительно.



ИГРУ ВАМ ДОБАВЯТ СРАЗУ НА АККАУНТ STEAM, НИКАКИХ КЛЮЧЕЙ НЕ ВЫДАЮТ.

Что нужно для того чтобы забрать игру?

1 — Заходим на сайт Amplitude Studios AMPLIFIERS — powered by Games2Gether (amplitude-studios.com) и регистрируем новый аккаунт, либо заходим в уже имеющийся.

2 — Переходим в свои настройки аккаунта (settings) и там в разделе «Connections» привязываем свой Steam аккаунт. Привязка аккаунта это обязательное условие! Без этого игру вам не выдадут!

3- После этого идем в раздел «Rewards» Rewards (amplitude-studios.com) и жмем по картинке ENDLESS LEGEND. Откроется окно с кнопкой получения игры. Жмем на кнопку и нас перенаправляет на сайт Steam для входа в аккаунт Steam и подтверждения получения игры.

4- Вам предложат добавить игру на аккаунт Steam. Жмем «разрешить» и вам добавляют игру на ваш аккаунт Steam

5- Проверить добавление игры на аккаунт можно в самом Steam. Жмем по своему никнейму в правом верхнем углу, далее жмем «об аккаунте» и в разделе «лицензии и активации ключей.» проверяем добавление игры «Endless Legend™ -Retail — [Digital] (WW)» на ваш аккаунт.



Игра должна появиться у вас в библиотеке Steam.

Сама ENDLESS LEGEND в Steam недоступна для покупки в РУ регионе, но активация бесплатной копии успешно проходит как на РУ аккаунты, так и на другие вроде Казахстана и др. стран СНГ.