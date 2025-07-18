Стратегию Endless Legend 2 перенесли на осень

Бесплатное демо выпустят в августе

Hooded Horse и Amplitude Studios объявили о переносе пошаговой стратегии Endless Legend 2. Теперь старт раннего доступа состоится не летом, как планировалось, а осенью — 22 сентября.

Разработчики написали, что дополнительное время позволит им улучшить процесс вхождения в игру, доработать вступительные уровни, а также убедиться в качестве баланса и локализации. Бесплатное демо Endless Legend 2 выйдет в начале августа.

Действие Endless Legend 2 развернется на океанической планете Сайадху. Игроки погрузятся в мир, терзаемый переменчивым климатом и жутким отступлением вод, которое значительно преображает ландшафт.

Геймерам предстоит проводить экспедиции, сталкиваться с разными опасностями и открывать секреты, которые хранит ядро планеты. Также авторы обещают уникальные фракции, подробную систему строительства и захват территорий.

Разработчики подчеркнули, что при работе над Endless Legend 2 используют весь опыт, накопленный во время производства серии Endless и Humankind. Авторы заявили, что «возвращаются к истокам» и будут тесно сотрудничать с сообществом.