Новые изображения Souls-подобного приключения Enotria: The Last Song

Enotria: The Last Song возвращается, чтобы показать себя с новыми изображениями, предлагая нам новый взгляд на Souls-подобный экшен на Unreal Engine 5, вдохновленный Италией от разработчиков Jyamma Games.
Новые кадры позволяют нам полюбоваться некоторыми проблесками сеттинга игры Jyamma Games, а также некоторыми персонажами с весьма вдохновенным дизайном, которых мы встретим во время приключений.
Enotria: The Last Song представляет собой Souls-подобный экшен с атмосферой и музыкой, очень напоминающий итальянский фольклор с душевной формой. Действительно, команда разработчиков использует термин «Summer-Soul», который сочетает в себе красоту итальянского лета с типичной мрачностью жанра, ставшего известным благодаря играм FromSoftware.
Что касается игрового процесса, однако, мы сталкиваемся с игрой, явно вдохновленной Bloodborne и Souls-подобными играми FromSoftware в целом, но которая по-прежнему стремится иметь свою особую индивидуальность с некоторыми интересными вариантами. Среди всего выделяется возможность заставить главного героя носить различные маски, каждая из которых дает пассивные бонусы, отличные от важных эффектов. Более того, во время боев мы сможем на лету выбирать три разные маски, которые на бумаге действительно должны предлагать игроку большую универсальность и свободу с точки зрения кастомизации.
Напоминаем, что Enotria: The Last Song в настоящее время находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series X | S, запуск которой ожидается в течение 2024 года.