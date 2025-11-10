Enshrouded уходит под воду: новое обновление добавило тропический биом и подводное строительство

Студия Keen Games GmbH выпустила масштабное обновление Enshrouded под названием Wake of the Water, которое значительно расширяет мир фэнтезийного выживача. Главным нововведением стал тропический регион Бассейн Вейлуотер — живописный биом, где пышная растительность соседствует с глубокими лагунами и бурными потоками.

Новая зона не только радует взгляд, но и бросает игрокам серьезные вызовы. Среди тропических зарослей и на дне водоёмов теперь обитают ящероподобные хищники, способные нападать как на суше, так и под водой. Их появление делает исследование региона особенно напряжённым — теперь опасность может подстерегать буквально из глубины.

Одним из ключевых дополнений стала возможность строительства подводных баз. По просьбам игроков разработчики внедрили специальные двери с силовыми полями, которые удерживают воду снаружи, позволяя создавать полноценные убежища под поверхностью. Также добавлены водяные колёса, использующие течение рек и потоков для автоматизации производства — ещё один шаг к развитию поселений.

Не обошлось и без мирных занятий: теперь в Enshrouded появилась рыбалка. Вихри на воде указывают на места, где можно поймать редкую рыбу или даже особые предметы для крафта — отличное занятие для отдыха между схватками.

С момента выхода в раннем доступе 24 января 2024 года Enshrouded получила 86% положительных отзывов в Steam, и обновление Wake of the Water только укрепило её позиции как одной из самых интересных и развивающихся игр жанра выживания.