Море улучшений: масштабный патч Enshrouded совершенствует динамическую воду и геймплей

Прошло две недели с момента выхода масштабного обновления Enshrouded, которое добавило в игру полноценную симуляцию динамической воды и стало настоящей «водной революцией». Новая система была тепло принята игроками — в Steam заметно выросло число положительных отзывов, — но вместе с восторгом сообщество и разработчики обнаружили множество багов. Сегодня Keen Games выпустила патч 11 (версия 0.9.0.2), который исправляет большую часть проблем и улучшает ключевые механики.

Главный акцент обновления — доводка системы воды. Разработчики улучшили плавность течений, сделали дольше удержание воды на песке, земле и почве, а также переработали работу водостоков. Исправлены ошибки с пересекающимися водоемами, неправильными водопадами и появлением невидимых луж. Улучшены анимации плавания и ныряния, а водяное колесо теперь работает корректнее. Важным изменением стала оптимизация производительности при больших массах падающей воды и улучшенные отражения.

Патч 11 затрагивает практически все аспекты игры. В боевой системе исправлено телепортирование, возникавшее при столкновении дельтаплана со зданиями, переработаны и усилены отдельные навыки, а чрезмерно доминирующие перки умерены. Рыбалка получила серию улучшений, а анимации стали отзывчивее.

В мире Enshrouded появились новые наборы брони и уникальные предметы экипировки. Доработано поведение врагов, особенно при дальнем бою, а также исправлены десятки мелких проблем с локациями, освещением и подводными областями.

Система крафта также обновилась: добавлен набор мебели, увеличен лимит диспенсеров, а время работы мельницы сокращено. Диспенсеры и стоки теперь можно выключать, что делает строительство более гибким. Дополнительно разработчики внесли корректировки в рецепты и обновили множество иконок.

Интерфейс стал удобнее: появились новые маркеры на карте, улучшена читаемость элементов HUD во время рыбалки и использования заклинаний. Исправлены ошибки, вызывающие вылеты, доработаны звук, тени и визуальные эффекты. Появилась и первая партия оптимизаций для серверов и обширных водных пространств.

Keen Games также сообщила о планах на будущие патчи: исправление поведения животных в воде, дальнейшая балансировка и улучшения качества жизни. Игроков просят активно сообщать о проблемах.

Отдельно разработчики предупредили о частых вылетах, вызванных новыми драйверами AMD. Владельцам таких видеокарт рекомендуют выполнить чистую деинсталляцию через AMD Cleanup Utility и установить драйверы заново.