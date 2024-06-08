Представлен атмосферный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream

Eriksholm: The Stolen Dream была представлена на выставке Future Games Show эффектным трейлером, демонстрирующим смесь отличной атмосферы и стратегического стелса. В игре, созданной Nordcurrent Labs, три главных героя, Альва, Ханна и Себастьян, каждый со своими способностями и талантами, которые помогут им справиться с предстоящими опасностями.

Разработчики River End Games говорит, что титульный город Эриксхольм был вдохновлен шведскими местностями, такими как Гётеборг, Стокгольм и Мальмё, какими они были в начале 1900-х годов.

Тем временем наши герои борются на уровне земли, чтобы просто выжить - и тут все становится еще хуже. Когда юный сирота Герман крадет нечто гораздо более ценное, чем он думает, и исчезает, Ханне и ее союзникам предстоит выяснить всю правду о происходящем. Каждый из трех персонажей обладает уникальными способностями, а уровни построены так, что их можно исследовать снова и снова, находить секреты, выбирать различные пути и методы для каждого героя - хотя, за кого бы из них вы ни играли, вам точно не захочется попасться властям.

Eriksholm: The Stolen Dream выйдет в начале 2025 года и будет доступна как на ПК, так и на консолях.