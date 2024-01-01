Escape Academy - сегодняшняя бесплатная игра в Epic Games Store

Наступил новый год, но Epic Games Store не прекращает раздачи игр. Escape Academy стала четырнадцатой бесплатной загадочной игрой в магазине EGS в рамках новогодней раздачи. Игру можно будет добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 2-го января, поэтому у вас будет всего 24 часа, чтобы сделать это.

Escape Academy, выпущенная в июле 2022 года, — это многопользовательская 3D-игра-головоломка, разработанная студией Coin Crew Games. В Escape Academy игрокам нужно тренироваться, чтобы стать абсолютными мастерами квестов, решая головоломки и взламывая серверы в школе, полной многообещающих учеников.

Уровни в этой игре были созданы опытными экспертами по квестам из реальной жизни. Вы также можете играть в Escape Academy в одиночку или в режиме для двух игроков, который доступен на разделенном экране для локальной и сетевой игры.

Escape Academy имеет очень положительные отзывы игроков в магазине Steam, а также набрала 79 баллов на сайте Metacritic.