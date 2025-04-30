Escape from Tarkov получил обновление с улучшенной оптимизацией и заданиями

Battlestate Games выпустила крупное обновление 0.16.6.0 для Escape from Tarkov, привносящее множество технических и геймплейных улучшений. Разработчики оптимизировали работу локации «Маяк», а также вернули часть удалённой детализации на карте «Таможня», сделав её более атмосферной.

Важным нововведением стало добавление новой цепочки заданий для высокоуровневых игроков. Также теперь можно сразу докупить все недостающие ресурсы при крафте в Убежище — это значительно упростит создание предметов.

Среди других изменений — автоматический перезапуск проваленных квестов, улучшенная анимация использования гранат ботами и переработанная механика прицеливания у ИИ, что должно снизить число попаданий в голову. Боты также стали более «мирными»: они дольше патрулируют важные зоны и не бросаются за лутом сразу.

Полноценный релиз Tarkov ожидается в 2025 году.