Стала доступна разблокировка одежды за реальные деньги

На странице "Расширения" на официальном сайте Escape from Tarkov стало доступно приобретение внутриигровых комплектов одежды.
Разблокировка одежды доступна вне зависимости от игрового издания. Игрокам также доступна разблокировка одежды через внутриигровые механики.
При приобретении расширения, пожалуйста, обращайте внимание на регион покупки, а также на доступность данной одежды для выбранной вами фракции.
Пока имеется по 3 комплекта одежды за каждую фракцию BEAR и USEC , возможно в будущем будут добавлены новые комплекты. Цены варьируются от 300 до 600 рублей. Так же данная покупка комплекта не пропадает после вайпа.
фанат платит всегда
Странно видеть то, что они почти каждый свой предвайповый стрим кричат, что доната в игре не будет вообще никакого, и тут же его добавляют.
это типа не донат, а разблокировка
да обычно если руки не из жопы, в первые пару недель можно набрать внутриигровых денег столько, что потом до конца вайпа можно не напрягаясь жить
Но это же другое
Ты хотел сказать если чинг чонг разрешит))
Интересно только почему всего 3 сета, причём далеко не самых привлекательных. И почему сетами, а не отдельными шмотками? Столько вопросов и никаких ответов...
Очередная донатная помойка
Буяновская дадная жопа, как всегда назвиздел.
"А доната не будет?!"Господин Буянов,как так то?!!!