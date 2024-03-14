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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 1 975 оценок

Стала доступна разблокировка одежды за реальные деньги

RU_Liberator
Новости

На странице "Расширения" на официальном сайте Escape from Tarkov стало доступно приобретение внутриигровых комплектов одежды.

Разблокировка одежды доступна вне зависимости от игрового издания. Игрокам также доступна разблокировка одежды через внутриигровые механики.

При приобретении расширения, пожалуйста, обращайте внимание на регион покупки, а также на доступность данной одежды для выбранной вами фракции.

Пока имеется по 3 комплекта одежды за каждую фракцию BEAR и USEC , возможно в будущем будут добавлены новые комплекты. Цены варьируются от 300 до 600 рублей. Так же данная покупка комплекта не пропадает после вайпа.

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-7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Гемор

фанат платит всегда

4
RU_Liberator

Странно видеть то, что они почти каждый свой предвайповый стрим кричат, что доната в игре не будет вообще никакого, и тут же его добавляют.

3
Гемор RU_Liberator

это типа не донат, а разблокировка

1
RU_Liberator Гемор

да обычно если руки не из жопы, в первые пару недель можно набрать внутриигровых денег столько, что потом до конца вайпа можно не напрягаясь жить

1
KIBERMAX Гемор

Но это же другое

Спойлер
1
Гена Транквилизатор RU_Liberator

Ты хотел сказать если чинг чонг разрешит))

0
Lereman

Интересно только почему всего 3 сета, причём далеко не самых привлекательных. И почему сетами, а не отдельными шмотками? Столько вопросов и никаких ответов...

0
FireLion1993

Очередная донатная помойка

-1
cuckold

Буяновская дадная жопа, как всегда назвиздел.

-1
Azrail Krysnik

"А доната не будет?!"Господин Буянов,как так то?!!!

-2