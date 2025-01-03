Демоверсия Eternal Strands выйдет 21 января для ПК

Хотя в феврале, возможно, и выходят более громкие релизы, январь не отстает. Одним из самых заметных релизов этого месяца является Eternal Strands от Yellow Brick Games, экшен-RPG, в котором игроки отправляются в таинственный Анклав, чтобы сражаться с боссами и разгадывать тайны Завесы.

Хотя она выйдет 28 января, разработчик подтвердил запуск публичной демоверсии 21 января. Она будет доступна только для ПК в Steam и включает Пролог игры. Прогресс перейдет в полную версию.

Eternal Strands также выйдет на Xbox Series X/S и PS5. Подписчики Game Pass также смогут сыграть в нее в первый день. Основная история занимает от 25 до 35 часов, но на можно прохождение может потребоваться 40 часов.