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Eternal Strands 28.01.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 57 оценок

Eternal Strands получит бесплатное DLC 15 апреля

butcher69 butcher69

Разработчики из Yellow Brick Games анонсировали выход бесплатного дополнения Stargazer для фэнтезийного экшена Eternal Strands. Обновление станет доступно 15 апреля и добавит в игру массу нового контента.

Игроков ждут новые рецепты оружия, комплект брони и эпическое существо, созданное при участии Юсуке Моги — концепт-художника из Square Enix. Кроме того, появятся новая карта, сила, квесты и система окраски снаряжения.

Также DLC расширит инвентарь, добавит улучшения в боевую систему и передвижение, а сюжетный режим получит новые уровни сложности.

Eternal Strands доступна на PS5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store.

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