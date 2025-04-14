Eternal Strands получит бесплатное DLC 15 апреля

Разработчики из Yellow Brick Games анонсировали выход бесплатного дополнения Stargazer для фэнтезийного экшена Eternal Strands. Обновление станет доступно 15 апреля и добавит в игру массу нового контента.

Игроков ждут новые рецепты оружия, комплект брони и эпическое существо, созданное при участии Юсуке Моги — концепт-художника из Square Enix. Кроме того, появятся новая карта, сила, квесты и система окраски снаряжения.

Также DLC расширит инвентарь, добавит улучшения в боевую систему и передвижение, а сюжетный режим получит новые уровни сложности.

Eternal Strands доступна на PS5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store.