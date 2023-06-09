Экшен-симулятор свиданий Eternights выйдет на ПК и PlayStation в сентябре ©

Разработчик Studio Sai объявил, что его предстоящий экшен Eternights выйдет на ПК, PS4 и PS5 в сентябре. Студия представила новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.



Eternights - это экшен от третьего лица с множеством подземелий. По пути игрокам также придется искать новое снаряжение и, что уникально, романсить. В Eternights ограниченное количество часов в сутках, и игрокам придется распределять время между прохождением подземелий, тренировками с компаньонами и отношениями.



В игре также есть полностью анимированные 2D-сцены, которые меняются в зависимости от того, с каким персонажем игрок решил встречаться. В Eternights есть пять персонажей, с которыми можно встречаться, каждый со своей историей и причудами.

Первоначально анонсированная еще в июне 2022 года, Eternights выйдет на ПК и PlayStation в цифровом виде, причем версия для ПК появится как в Steam, так и в Epic Games Store.