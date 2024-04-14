Разработчики SCS в дороге - Музей DAF

Мы вернулись в Эйндховен, Нидерланды, для просмотра еще одного захватывающего эпизода нашего сериала SCS On The Road! Присоединяйтесь к Немиро и Хенку Меувису, которые проведут вас через удивительный музей DAF, в котором представлена вся история этой автомобильной компании.
Приготовьтесь к нашему самому длинному выпуску! Мы углубимся в историю, вехи и многое другое DAF. И мы верим, что нашему сообществу понравится узнавать обо всем этом. Мы должны выразить огромную благодарность Хенку Меувису за то, что он провел нас по музею, используя свои богатые знания, поскольку он работает в DAF уже 47 лет! Мы также выражаем огромную благодарность команде музея DAF и нашим друзьям из DAF Тиму Герту и Коэну Дамену за помощь в реализации этого эпизода. Теперь, без дальнейших задержек, давайте углубимся в это!
Мы надеемся, что вам понравилась экскурсия по музею DAF, но здесь наверняка есть что посмотреть, чем мы показали, поэтому, если вы окажетесь в Эйндховене, посетите его сами!