В Epic Games Store началась раздача Europa Universalis 4 и Orwell: Keeping an Eye on You ©

Бесплатные игры на четверг, 10 августа 2023 года, теперь доступны в Epic Games Store. Как и было объявлено на прошлой неделе, речь идет о Europa Universalis 4 и Orwell: Keeping an Eye on You. Их можно будет забрать до вечера 17 августа.

Бесплатные игры Epic Games Store от 10 августа можно забрать на соответствующих страницах. На страницу Europa Universalis IV можно попасть нажав сюда, а на страницу Orwell: Keeping an Eye on You - сюда. После этого они будут добавлены в вашу библиотеку навсегда, без каких-либо ограничений, как если бы вы их купили.

Europa Universalis IV - это стратегическая игра, созданная компанией Paradox Interactive, в которой нам предстоит создать собственную империю, выбрав государство, которым мы будем править на протяжении веков с целью сделать его больше, мощнее и влиятельнее.

Orwell: Keeping an Eye on You, напротив, представляет собой симулятор, исследующий вопросы приватности, цензуры и ответственности в цифровую эпоху. В игре мы берем на себя управление исследователем, работающим в правительственной программе Orwell в вымышленной стране The Nation, где недавно произошел теракт.

Задача игрока - исследовать сетевую жизнь подозрительных граждан, получая доступ к их личным сообщениям, приватным файлам и информации в Интернете, решая, о чем сообщить службам безопасности, а что проигнорировать.