Europa Universalis 5 раскрывает военные механики в новом геймплейном трейлере

Paradox Interactive по праву считается одним из лидеров жанра стратегий, особенно поджанра 4X, предоставляя игрокам невероятные возможности для тактического и политического управления. Новая часть культовой серии, Europa Universalis V, обещает стать выдающимся проектом и воплотить самые амбициозные идеи разработчиков.

Спустя 13 лет после выхода четвёртой части, Paradox наконец представила её преемника. В Europa Universalis V игроков ждёт масштабная карта мира с сотнями, а возможно, и тысячами провинций. Экономическое, политическое и дипломатическое управление теперь требует ещё более внимательного планирования, а каждое решение может повлиять на судьбу целых наций.

Не забыли разработчики и о военной составляющей. Paradox подготовила подробный геймплейный трейлер продолжительностью более 7 минут, посвящённый военной тактике, сражениям и особенностям боевой системы. Трейлер демонстрирует, как игроки смогут планировать кампании, использовать различные виды войск и адаптировать стратегии под конкретные условия боя, от отражения вторжений до глобальных завоеваний.

Выход Europa Universalis V на PC запланирован на 4 ноября 2025 года, и трейлер уже даёт представление о том, что ждет поклонников серии. Проект обещает стать настоящим вызовом для стратегов и поклонников исторических симуляторов, объединяя политическую глубину и военную сложность в одной масштабной игре.