Paradox показала карту времени выхода Europa Universalis V

До релиза Europa Universalis V осталось всего пять дней, и студия Paradox Interactive поделилась детальной картой часовых поясов, чтобы фанаты точно знали, когда именно игра станет доступна в их регионе. Теперь каждый сможет заранее подготовиться и встретить запуск новой глобальной стратегии без лишнего ожидания.

Вместе с этим Paradox представила первый обучающий курс — «Всё, что нужно знать перед тем, как снять паузу в Europa Universalis V», доступный по ссылке.

Разработчики также напомнили о записи пре-релизного стрима, где можно увидеть свежие кадры игры и услышать комментарии команды.