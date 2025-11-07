ЧАТ ИГРЫ
Europa Universalis 5 04.11.2025
Стратегия, Глобальная стратегия
7.6 55 оценок

Вышел большой патч для Europa Universalis 5: исправлен русский перевод

Simple Jack Simple Jack

Обновление включает в себя 350 фиксов

Студия Paradox Interactive выпустила большой патч для своей новой глобальной стратегии — Europa Universalis 5. Список изменений включает в себя 350 пунктов: исправление багов, улучшение интерфейса, механик войны, производства, дипломатии, экономики и случайных событий.

Отдельно стоит затронуть русскую локализацию в игре. На релизе она хромала, но Paradox исправила 487 ошибок в переводе. Больше всего шероховатостей было в польской локализации. Разработчикам пришлось исправлять 1281 ошибку.

Комментарии:  3
Властелин Сосцов

пните когда будет 275й патч

clarkkent

Ничего там не исправлено. Всё также нет ключевых слов в тексте.

ROKBASSS

Там ничего не исправили, чувак через нейронку уже пофиксил перевод. Можно найти в обсуждениях в стиме.