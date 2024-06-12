Для EVE Online вышло крупное дополнение Equinox - геймерам раздают подарки

Студия CCP выпустила масштабное дополнение Equinox для EVE Online. В честь релиза разработчики раздают подарки — до 20 июня 2024-го желающие смогут бесплатно получить в магазине семь дней омега-статуса.
В игру добавили линейку новых грузовых кораблей «Апвелл», включающую четыре транспортных средства. Суда оснащены не только логистическими отсеками, но и ракетными установками, поэтому геймеры могут не беспокоиться за безопасность и использовать всю мощь звездолетов, чтобы отгонять врагов. Еще в космической MMORPG появился инструмент «Окраска-С», который дает пользователям возможность самостоятельно менять дизайн кораблей по своему желанию и покупать уже готовые скины других представителей сообщества.
С релизом Equinox все планеты Нового Эдема улучшили визуально. Разработчики добавили текстуры высокого разрешения и обновили шейдеры, чтобы ландшафты выглядели более реалистично. Также команда EVE Online усовершенствовала эффекты бомб, так что теперь взрывы выглядят более впечатляющими.
Еще дополнение привнесло в игру новые ежедневные цели и проекты корпорации, переработало пространства с нулевым уровнем безопасности и добавило много других изменений. С полным списком особенностей Equinox можно ознакомиться по ссылке.
Разработчики сообщили, что 20 июня начнется событие «Солнцестояние» для EVE Vanguard — шутера в мире EVE Online. Чтобы принять участие в ивенте, потребуется омега-статус.
Омежка — распространенное на российских имиджбордах слово, обозначающее битарда-ничтожество, который обычно сидит на шее у родителей и всё время тратит на то, чтобы постить на Дваче, играть в видеоигры и смотреть аниме. Происходит из природной иерархии волков, где альфа — это вождь стаи, беты — его последователи, в то время как омеги — животные-изгои. Это перешло в так называемую школьную иерархию, где (в провинциальных учебных заведениях, наполненных быдлом и гопниками) также появляются «омежки» — самые физически слабые школьники — которые используются хулиганами в качестве безобидной жертвы.
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