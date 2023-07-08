EVE Online 06.05.2003
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EVE Online получит коллекционное издание в честь 20-летия

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monk70
Новости

CCP Games представила линейку премиальных продуктов, доступных в «20th Anniversary Collector’s Edition» для EVE Online. Коллекционное издание, созданное в сотрудничестве с издателем Limited Run, предлагает игрокам частичку необычайного наследия EVE.

Предзаказ доступен за $174,99 в магазине Limited Run Games Store.

Коллекционное издание, созданное в ознаменование 20-летней истории EVE и сообщества, включает в себя:

  • Сертификат подлинности, подписанный разработчиком CCP Games.
  • Делюкс 8-дюймовая модель корабля Megathron
  • 6-дюймовая плюшевая игрушка Fedo
  • Оригинальный акварельный принт Мегатрона художника по видеоиграм Ллойда Джорджа.
  • Высокодетализированный плакат с чертежами корабля размером 25 x 18 дюймов.
  • Саундтрек New Eden (включая физический компакт-диск и цифровой код загрузки) с ранее не издававшимися треками.
  • Эмалированная булавка к 20-летию
  • Набор высококачественных металлических значков на лацкан с логотипами четырех империй.
  • Удивительные цифровые предметы, в том числе СКИН «Мегатрон», созданный игроком EVE Online Т’Амбером.
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