EVE Online получит коллекционное издание в честь 20-летия

CCP Games представила линейку премиальных продуктов, доступных в «20th Anniversary Collector’s Edition» для EVE Online. Коллекционное издание, созданное в сотрудничестве с издателем Limited Run, предлагает игрокам частичку необычайного наследия EVE.
Предзаказ доступен за $174,99 в магазине Limited Run Games Store.
Коллекционное издание, созданное в ознаменование 20-летней истории EVE и сообщества, включает в себя:
- Сертификат подлинности, подписанный разработчиком CCP Games.
- Делюкс 8-дюймовая модель корабля Megathron
- 6-дюймовая плюшевая игрушка Fedo
- Оригинальный акварельный принт Мегатрона художника по видеоиграм Ллойда Джорджа.
- Высокодетализированный плакат с чертежами корабля размером 25 x 18 дюймов.
- Саундтрек New Eden (включая физический компакт-диск и цифровой код загрузки) с ранее не издававшимися треками.
- Эмалированная булавка к 20-летию
- Набор высококачественных металлических значков на лацкан с логотипами четырех империй.
- Удивительные цифровые предметы, в том числе СКИН «Мегатрон», созданный игроком EVE Online Т’Амбером.