Космической MMO EVE Online исполняется 20 лет ©

Разработчики глобальной космической MMO EVE Online сообщают о серии грядущих событий в честь большого юбилея. 6 мая проекту исполняется целых 20 лет, в честь чего был выпущен небольшой видеоролик, где авараты всех персонажей были собраны в надпись “20 Years in Space”.

Созданная в рамках празднования 20-летия EVE Online мозаика собирает портреты отдельных персонажей, сплетая сообщество крупнейшего в мире живого научно-фантастического произведения в грандиозный гобелен, символизирующий историю великолепной космической оперы, которую написали капсулеры Нового Эдема!

Конечно же, авторы на этом не ограничатся запускают целую серию ивентов, которые дадут возможность пользователям ощутить себя частью большого празднования. На протяжении всего месяца, вплоть до 30 мая, будут доступны различные испытания и задания. За их выполнение вы сможете получить массу наград вроде эксклюзивные окраски, импланты, бустеры и даже корабль. Также повышен и шанс получения PvP-трофеев с 50% до 75%.