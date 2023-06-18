Авторы Everspace 2 поделились цифрами продаж игры и похвалили Game Pass ©

Rockfish Games сообщила, что Everspace 2 имела большой успех для компании, продав более 300 000 копий. Мало того, она также объяснила, что релиз Game Pass практически не повлиял на продажи.

Новость пришла из интервью генерального директора Rockfish Games Майкла Шаде обозревателю Game World. В нем мы узнаем, что на данный момент Everspace 2 принесла более 10 миллионов долларов дохода в Steam, что является очень хорошим результатом, учитывая размер производства.

Для нас Everspace 2 стал очень успешным проектом. Помимо уже сделанных продаж, наша команда очень довольна критическим и общественным успехом игры.

Шаде продолжил, что до запуска игры в раннем доступе Everspace 2 была добавлена в 280 000 списков желаний в Steam, что в шестнадцать раз больше, чем у первой части. В раннем доступе между Steam и GOG было продано 250 000 копий игры.

Один из вопросов интервью касался непосредственно проблемы Game Pass и того, насколько она повлияла на продажи в Steam. Однако Шаде объяснил, что "ожидаемое падение продаж, вызванное подписчиками PC Game Pass, произошло лишь в незначительной степени. Включение в Game Pass и мероприятия ID@Xbox послужили продвижению игры на PC, это действительно помогло!". Короче говоря, в случае с Everspace 2 не только не произошло чистого падения продаж благодаря включению в Game Pass, но и продвижение, проведенное Microsoft, помогло сделать игру более известной.

Если говорить о цифрах на Game Pass, то на данный момент Everspace 2 собрала 100 000 игроков.