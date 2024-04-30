Everspace 2 обновилась до Unreal Engine 5.3

ROCKFISH Games представила еще одно масштабное бесплатное обновление своей ролевой игры-шутера с космическим кораблем в открытом мире Everspace 2. Сегодня обновление «Вмешательства» вышло на ПК и PlayStation по всему миру, а вскоре выйдет Xbox, принеся с собой захватывающий список новинок. особенности игрового процесса, внутриигровые предметы и улучшения для любителей космоса.

Обновление «Вмешательства» расширяет глубину мира и истории Everspace 2, добавляя масштабные космические сражения в последующую часть сюжетной кампании. Действия Адама Рослина и его команды ослабили целостность вселенной и позволили Древним прорваться в реальность из разлома космоса. В новых заданиях «Вторжения» опытным космическим пилотам предстоит отбиваться от полчищ врагов, уничтожая маяки, позволяющие врагам перейти из другого измерения.

В дополнение к новому игровому процессу пилоты Everspace 2 смогут собрать 15 новых легендарных предметов, новые передние, задние модули и модули кабины, а также новые предметы-реликвии, которые можно разблокировать в обновленном режиме Ancient Rift. Также были добавлены дополнительные функции, такие как обновленный фоторежим, переработанная предельная способность разведчика «Удар тени», увеличенный лимит легендарных предметов на одно снаряжение, а также множество изменений, запрошенных сообществом. На консолях Xbox и PlayStation также было добавлено переназначение кнопок контроллера в ответ на запрос сообщества.

Обновление также переносит Everspace 2 с Unreal Engine 4 на версию 5.3. Эта миграция движка позволяет команде ROCKFISH Games продолжить разработку, используя новейшие инструменты, одновременно включая функции, такие как Lumen GI в DirectX 12, уменьшение задержки Nvidia Reflex, масштабирование Intel XeSS, повышение разрешения AMD FSR 3.0 с интерполяцией кадров и Nvidia Frame Generation для высоких частот игрокам на ПК.

Полный список изменений можно найти по ссылке.