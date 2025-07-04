Джейсон Шрайер: Perfect Dark и Everwild долгое время находились в производственном аду

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что отменённые недавно проекты Perfect Dark и Everwild долгое время находились в так называемом «производственном аду» — этапе, на котором прогресс замирает из-за неясного руководства, слабого продакшна и частых перезапусков. По его словам, именно эти факторы привели к печальному финалу обеих игр, несмотря на изначально амбициозные планы.

Однако любопытно, что, по словам источников Шрейера, новая MMORPG, разрабатываемая ZeniMax под кодовым названием Blackbird, не находилась в подобном состоянии. Так почему же она была отложена?

Журналист Bloomberg пообещал в ближайшее время обновить информацию и опубликовать отчет, в котором постарается раскрыть как можно больше деталей об игре, которую авторы The Elder Scrolls Online еще даже не анонсировали, но которая так и не увидит свет.