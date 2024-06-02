Джез Корден: Rare продолжает трудиться над Everwild

Среди игр, анонсированных Xbox Game Studios в первые годы существования Xbox Series X|S, есть несколько, которые до сих пор не вышли, но Everwild, в частности, остается большой загадкой, не в последнюю очередь потому, что это новая продукция такой важной команды, как Rare, которая была практически неизвестна в течение многих лет.

Что ж, в последние несколько часов на эту тему высказался известный журналист Windows Central Джез Корден (Jez Corden), который вообще считается надежным источником новостей о Microsoft и Xbox.

В новом эпизоде своего подкаста Xbox Two Корден сообщил, что Everwild все еще находится в разработке и рано или поздно появится, хотя точной информации о ее возможном релизе пока нет.

«Кстати, я слышал, что Everwild все еще в разработке», - сказал Корден примерно на минуте 2:26:00 видео.

Если кому-то интересно, Everwild не отменена, проект все еще в разработке, хотя я не знаю, что это за игра. Предполагается, что это будет какая-то многопользовательская онлайн-игра

Что касается возможного релиза, то тут все еще остается самой густой тайной, но Корден был совершенно уверен, что проект все еще находится в разработке.

"Я не знаю, будет ли он на Xbox Games Show", - добавил он, имея в виду большую презентацию Microsoft Xbox, назначенную на вечер 9 июня, поскольку это может быть „слишком рано“. Что, впрочем, рассмешило и соведущего шоу и самого Кордена, учитывая, что игра была анонсирована практически пять лет назад.

Впервые Everwild была анонсирована с трейлером на мероприятии X019 в 2019 году, затем она получила еще один ролик, но без точной информации о структуре и геймплее игры, которые до сих пор остаются весьма загадочными.