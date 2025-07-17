Прощание с Everwild: Rare поддержала коллег после отмены проекта

Студия Rare публично отреагировала на закрытие амбициозного фэнтезийного проекта Everwild, который стал одной из жертв недавних сокращений в Microsoft. В июльском обновлении к Sea of Thieves директор по производству Дрю Стивенс выразил поддержку коллегам и фанатам, назвав ситуацию болезненной.

«Было бы странно просто перейти к новостям, не упомянув о прекращении разработки Everwild», — отметил Стивенс. — «Хотя это не затронуло Sea of Thieves напрямую, мы сосредоточены на поддержке друзей и коллег, чьи должности оказались под угрозой».

Анонсированная в 2019 году, Everwild обещала яркий и атмосферный фэнтезийный мир, но так и не добралась до релиза. Игра развивалась в условиях неопределённости, и в итоге попала под волну сокращений, затронувших Perfect Dark, Turn 10 Studios, The Initiative и ZeniMax Online. Последняя, как стало известно, также потеряла неанонсированную MMO, над которой работала более 4 лет.

Rare выразила благодарность всем, кто проявил поддержку:

«Это действительно много значит», — подчеркнул Стивенс.

Несмотря на всё, команда продолжает работать над Sea of Thieves — флагманским проектом студии, который остаётся живым и развивающимся.