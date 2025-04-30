Официально: Saber убрала Evil Dead: The Game из цифровых магазинов

Компания Saber Interactive объявила, что Evil Dead: The Game удаляется из цифровых магазинов. Заявление, опубликованное компанией, последовало за исчезновением игры из Epic Games Store и PlayStation Store. Владельцам игры не нужно беспокоиться об отключении серверов, поскольку было ясно дано понять, что серверы Evil Dead: The Game останутся в сети.

В заявлении в Steam компания сообщила:

Мы можем подтвердить, что начали процесс удаления игры из цифровых магазинов. Любой, кто купил игру, по-прежнему сможет играть в нее, поскольку мы планируем сохранить наши серверы в сети для всех. Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашему сообществу, тем, кто был частью игры с самого начала, и тем, кто недавно присоединился к нам. Мы ценим вашу поддержку.

Удаление Evil Dead: The Game из магазинов произошло всего через три года после выпуска игры 13 мая 2022 года, когда она вышла на ПК, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One. Она представляет собой асимметричную многопользовательскую игру, в которой четыре игрока сражаются с несколькими злодеями, контролируемыми другим игроком.