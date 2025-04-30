Официально: Saber убрала Evil Dead: The Game из цифровых магазинов

Компания Saber Interactive объявила, что Evil Dead: The Game удаляется из цифровых магазинов. Заявление, опубликованное компанией, последовало за исчезновением игры из Epic Games Store и PlayStation Store. Владельцам игры не нужно беспокоиться об отключении серверов, поскольку было ясно дано понять, что серверы Evil Dead: The Game останутся в сети.
В заявлении в Steam компания сообщила:
Мы можем подтвердить, что начали процесс удаления игры из цифровых магазинов. Любой, кто купил игру, по-прежнему сможет играть в нее, поскольку мы планируем сохранить наши серверы в сети для всех. Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашему сообществу, тем, кто был частью игры с самого начала, и тем, кто недавно присоединился к нам. Мы ценим вашу поддержку.
Удаление Evil Dead: The Game из магазинов произошло всего через три года после выпуска игры 13 мая 2022 года, когда она вышла на ПК, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One. Она представляет собой асимметричную многопользовательскую игру, в которой четыре игрока сражаются с несколькими злодеями, контролируемыми другим игроком.
Тебе не нужен, а есть много людей которым нужен. Ну и что дальше?
Но только одному тебе что то не понравилось и что дальше?
Эти бараны так и не понимают ,что пятница 13,зловещие,игра про пришельцев 80 в коопе нахрен не нужны.Кооп вообще в принципе нахрен не нужен,сделайте игру по пятнице ,восставшему из ада ,зловещему в одиночном режиме и я отдам свои бабки.А с баранами в коопе я играть не хочу.
https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_Dead:_Regeneration
Подписываюсь под каждым словом , издатели в погоне за быстрым обогащением ( внутриигровые покупки) все чаще клепают игры кооп и мультиплеер . слава богу люди начинают понимать что тратить тысяча часов делая одно и тоже ,катка за каткой, глупая затея и трата времени . А сюжетку прошел ,получил дозу кайфа и занимайся другими делами
Ты мог бы написать, что тебе просто не нравятся соревновательные игры и все. В таких играх как Starcraft или Quake люди как раз именно это и делают, что играют тысячи часов делая одно и тоже. И это интересно за счет разницы в скиллах, всегда есть кто-то кто лучше тебя, в этом и смысл таких игр, как в шахматах, в футболе или любом другом виде спорте.
Если ты реально считаешь, что делая такие игры кто-то расчитывает на обогащение, то ошибаешься. Разрабы отлично понимают, что денег они много не заработают, создавая нишевый проект по фильму ужасов 80-х, я уверен что делали они просто из любви к старым фильмам, к данному сеттингу, атмосфере.
Хороших ассиметричных игр сейчас крайне мало, и попытка довольно хорошая, поскольку на старте играло много людей.
Когда нибудь люди поймут что игры по фильмам обречены на забвение - тот же Пятница 13 Video Game тому пример.
Эта получше пятницы, но тоже быстро надела.
когда ты такое пишешь, просто вспомни что серия NFS вдохновлялась форсажем
Тут проблема не в том, что это игры по фильмам, а в том, что это очередные онлайн дрочильни, а не добротный сингл.
underground
Первый форсаж 2001 г , первый Нфс 1994 г ,да вы знаток мистер !!!
Пожалуйста не отключите сервер это игру. У меня есть библиотеке эпик геймс. Я не могу удалять библиотеки. Умоляю не отключите. // Hovhannes Movsisyan
WWZ до сих пор жива!!!!!
а я то думаю. почему я думал что все одна и таже игра. а это все кооп хрень от сайбера.)))))))))