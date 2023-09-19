Психоделическая ролевая игра EXIT VEIL нашла издателя ©

Компания DANGEN Entertainment выступит издателем оккультной ролевой игры EXIT VEIL, разработанную Cherrymochi, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam), сообщается в пресс-релизе. Точная дата релиза будет объявлена дополнительно.

В Exit Veil главное героиней станет молодая девушка по имени Тори, которая была отрезана от привычного мира и теперь изо всех сил пытается адаптироваться к новой реальности. Она спускается вглубь лабиринта миров — доменов Архетипов, Эгрегоров, Слуг, Демонов, Ангелов и Эльфов-Машин. Глубоко в этих мирах находится источник разложения, безжалостно уничтожающий все, к чему прикасается. Игроку предстоит помочь Тори в её странствиях по этим мирам, чтобы усмирить разложение, исцелить миры и найти дорогу домой.

Собирая карты Таро, игроки будут участвовать в напряженных пошаговых битвах. Колода Таро не только расширяет игровые способности игрока, но и служит мостом к скрытым секретам игрового мира.

В раннюю сборку EXIT VEIL можно будет сыграть на стендах DANGEN Entertainment и Cherrymochi на Tokyo Game Show 2023, которая пройдет с 21 по 23 сентября в Япония.