Эпичный трейлер Exodus с инопланетными медведями, взрывами и "Наследниками"

На сцену The Game Awards 2025 ворвалась научно-фантастическая RPG Exodus от студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами BioWare (создателями Mass Effect, Baldur's Gate и KOTOR). Разработчики представили масштабный сюжетный трейлер, который лишь укрепил мнение сообщества: перед нами главный духовный наследник Mass Effect. И это как минимум, ведь возможно игроков ждет нечто большее.

Ролик сосредоточен на протагонисте по имени Джун Аслан (Jun Aslan). Из простого сборщика утиля герой превращается в последнюю надежду цивилизации. Ему предстоит собрать команду из представителей разных рас, найти корабль и украсть технологии у могущественных Целестиалов — врагов, которые на поверку оказываются людьми, прошедшими через 40 000 лет эволюции.

Видео порадовало зрителей разнообразием инопланетной фауны (включая яростного инопланетного медведя), зрелищными взрывами и драматичными диалогами. Ключевой особенностью игры остается влияние времени (Time Dilation): межзвездные перелеты на околосветовых скоростях приводят к тому, что дни для героя оборачиваются десятилетиями для его близких, оставшихся дома.

Вместе с показом было объявлено и релизное окно. Отправиться в путешествие к звездам мы сможем не скоро: выход Exodus запланирован на начало 2027 года.