Exodus, космическая RPG от ветеранов BioWare, обзавелась новыми подробностями

Во время церемонии The Game Awards 2023 одной из самых интересных анонсированных игр стала Exodus - первый проект студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами BioWare с целью создания отличных ролевых игр. Эта научно-фантастическая ролевая игра, в которой сыграет актёр Мэттью МакКонахи, теперь получила несколько интересных новостей благодаря сессии вопросов и ответов с её создателями.
Как выяснилось, Exodus будет создана по образцу Mass Effect с озвученным протагонистом. Более того, разработчики постараются создать несколько разных концовок, которые будут иметь большое значение для выбора. Одним из основных принципов игры станет разнообразие компаньонов. В Exodus не будет линейного сюжета, что позволит игрокам свободно исследовать окружающую среду.
Одним из таких компаньонов окажется и персонаж актёра Мэттью МакКонахи, который станет наставником для игроков. При создании проекта в числе источников вдохновения были упомянуты такие фильмы, как "Интерстеллар" и "Дюна", а также прошлые IP, над которыми работали разработчики, в том числе Baldur's Gate, Star Wars и Dragon Age.
По сюжету Exodus, люди являются угнетёнными в кластере Центавра, находясь в самом низу пищевой цепочки. Действие игры будет происходить в кластере Омега Центавра - типе "древней и очень необычной" галактики, которая была выбрана не случайно. Разработчики также утверждают, что они очень серьёзно подошли к вопросу научного обоснования игры, используя такие понятия, как замедление времени, и изучая, как всё работает. Они тесно сотрудничают с авторами научной фантастики, чтобы создать наилучший возможный опыт.
В Exodus игрокам предстоит взять на себя роль "Путешественника", межзвёздного исследователя, выполняющего миссию по защите человечества, которому угрожают Небожители, враждебная раса инопланетян. Путешествуя по далёким звёздным системам, игроку предстоит исследовать планеты, противостоять Небожителям и найти решение стоящих перед человечеством проблем.
Пока что у Exodus нет даты выхода, но игру обещают выпустить на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в ближайшем будущем.
Надеюсь у них всё получится, а то космоРПГ очень редкий жанр.
Хоть бы у них получился действительно годный Mass Effect (а то после обсёра Беседки со Старфлдом совсем грустно,на этом фоне даже Андромед выглядит ничего,там хотя бы все механики работают отлично и геймплей вполне бодрый),самое главное придумать интересный сюжет,угрозу,действительно запоминающегося антогониста уровня Сарена,ну и конечно же что бы был выбор и много разных моментов которые имели бы последствия и оказывали влияние на сюжет и персонажей.
Нельзя не отдать должное Биовары конечно придумали очень классную систему переноса сейвов.
Опять ты! С начала обосрал Киберпанк, теперь умничаешь насчёт того что Андромеда лучше Старфилда, а Сарен был лучшим антагонистом серии. Лучшим антагонистом серии всегда был Предвесник со своими собратьями, дальше коллекционеры, после них геты, а твой бодрый геймплей в Андромеде это беготня по таким-же пустым планетам с механиками принеси-подай. Боевые механики - единственное что можно перенести из Анромеды, хотя тот-же DOOM подошёл бы куда лучше. Насчёт этого проэкта - ну сам смотри: сомнительный "популярный" визуальный дизайн челов, враги вообще не страшные и не запоминаюшиеся, боевой геймплей на уровне онлайн шлака, окружение выглядит как та-же Андромеда, о чём игра непонятно и особый интерес к ответу не вызывает, герои выглядят беспричинно крутыми что на фоне современных тенденций Мэри Сью вызывает подозрения. Короче непонятно какого чуда ты тут ждёшь и что за вкусы у тебя такие извращённые.
чет вообще не впечатлило. от первого трейлера старфилда было больше эмоций.
Пока описание и концепция звучат интересно. Очень хочется чтоб у них всё получилось. Хорошей космофантастики в жанре РПГ и в самом деле очень мало. Я уже даже Андромеду купил от безысходности. Ну не старфилд же покупать блин...
Надеюсь они квантовую ахинею туда не запихнут, хотя запихнут.
В конце мы найдём Шепарда и спасём человечество, конец.