Exodus, космическая RPG от ветеранов BioWare, обзавелась новыми подробностями

Во время церемонии The Game Awards 2023 одной из самых интересных анонсированных игр стала Exodus - первый проект студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами BioWare с целью создания отличных ролевых игр. Эта научно-фантастическая ролевая игра, в которой сыграет актёр Мэттью МакКонахи, теперь получила несколько интересных новостей благодаря сессии вопросов и ответов с её создателями.

Как выяснилось, Exodus будет создана по образцу Mass Effect с озвученным протагонистом. Более того, разработчики постараются создать несколько разных концовок, которые будут иметь большое значение для выбора. Одним из основных принципов игры станет разнообразие компаньонов. В Exodus не будет линейного сюжета, что позволит игрокам свободно исследовать окружающую среду.

Одним из таких компаньонов окажется и персонаж актёра Мэттью МакКонахи, который станет наставником для игроков. При создании проекта в числе источников вдохновения были упомянуты такие фильмы, как "Интерстеллар" и "Дюна", а также прошлые IP, над которыми работали разработчики, в том числе Baldur's Gate, Star Wars и Dragon Age.

По сюжету Exodus, люди являются угнетёнными в кластере Центавра, находясь в самом низу пищевой цепочки. Действие игры будет происходить в кластере Омега Центавра - типе "древней и очень необычной" галактики, которая была выбрана не случайно. Разработчики также утверждают, что они очень серьёзно подошли к вопросу научного обоснования игры, используя такие понятия, как замедление времени, и изучая, как всё работает. Они тесно сотрудничают с авторами научной фантастики, чтобы создать наилучший возможный опыт.

В Exodus игрокам предстоит взять на себя роль "Путешественника", межзвёздного исследователя, выполняющего миссию по защите человечества, которому угрожают Небожители, враждебная раса инопланетян. Путешествуя по далёким звёздным системам, игроку предстоит исследовать планеты, противостоять Небожителям и найти решение стоящих перед человечеством проблем.

Пока что у Exodus нет даты выхода, но игру обещают выпустить на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в ближайшем будущем.