Космическую RPG Exodus покажут на The Game Awards 2025

Компания Hasbro официально подтвердила, что Exodus от студии Archetype Entertainment будет представлена на The Game Awards 2025. Студия покажет новый трейлер и озвучит более точные сроки выхода игры.

Exodus - космическая RPG, действие которой разворачивается в далёком постапокалиптическом будущем, когда человечеству пришлось покинуть умирающую Землю и искать спасения в негостеприимных просторах чуждой галактики.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.