Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
7.9 263 оценки

Космическую RPG Exodus покажут на The Game Awards 2025

AceTheKing AceTheKing

Компания Hasbro официально подтвердила, что Exodus от студии Archetype Entertainment будет представлена на The Game Awards 2025. Студия покажет новый трейлер и озвучит более точные сроки выхода игры.

Exodus - космическая RPG, действие которой разворачивается в далёком постапокалиптическом будущем, когда человечеству пришлось покинуть умирающую Землю и искать спасения в негостеприимных просторах чуждой галактики.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.

Комментарии:  1
