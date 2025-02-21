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Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.2 217 оценок

Научно-фантастическая ролевая игра Exodus выйдет в 2026 году

butcher69
Новости

Exodus, амбициозная научно-фантастическая ролевая игра от команды бывших ветеранов BioWare, получила официальное подтверждение о своем запуске в 2026 году. Эта новость была объявлена в рамках квартального отчета компании Hasbro, материнской структуры Archetype Entertainment. Exodus привлек внимание игроков с момента своего анонса в конце 2023 года, благодаря схожести с культовой серией Mass Effect, однако фанатам придется набраться терпения.

Генеральный директор Hasbro Крис Кокс сообщил, что Exodus станет первым проектом компании, который будет выпущен через их собственное издательство. Это также обозначает начало нового этапа для Hasbro в видеоигровой индустрии. Кокс добавил, что компания активно инвестирует в развитие видеоигр, а Exodus — это лишь один из множества проектов, находящихся в разработке.

Exodus выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC, и обещает стать важной вехой в амбициях Hasbro по созданию успешных оригинальных проектов.

28
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
askazanov

Вот это ждём!

1
HubertJFarnsworth
1
Аристов--Черный

Надеюсь на их успех и на свои положительные впечатления от игры. На кладбище ходячих трупов-франшиз так мало новых, живых и интересных миров.

1
Пользователь ВКонтакте

Да ёпт // Кейт Фостер

0
AlexFoRestor

В это однозначно играем

0
sa1958

Долго ждать ещё!

0
Пользователь ВКонтакте

игровой индустрии давно пора перестроится под новые реалии...долгие проекты это путь в никуда...пока они сделают свою игру технологии уйдут вперед настолько что игра будет смотреться устаревшей. // Lulu Vamp

-4
Пользователь ВКонтакте

Слыш сила в правде иди ка на . . . . // Vengel Bryde

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Своей невоспитанностью вы позорите своих родителей // Lulu Vamp

0
Пользователь ВКонтакте

ГТА6 смотрит на твой комментарий и ржёт // Кейт Фостер

0