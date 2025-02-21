Научно-фантастическая ролевая игра Exodus выйдет в 2026 году

Exodus, амбициозная научно-фантастическая ролевая игра от команды бывших ветеранов BioWare, получила официальное подтверждение о своем запуске в 2026 году. Эта новость была объявлена в рамках квартального отчета компании Hasbro, материнской структуры Archetype Entertainment. Exodus привлек внимание игроков с момента своего анонса в конце 2023 года, благодаря схожести с культовой серией Mass Effect, однако фанатам придется набраться терпения.

Генеральный директор Hasbro Крис Кокс сообщил, что Exodus станет первым проектом компании, который будет выпущен через их собственное издательство. Это также обозначает начало нового этапа для Hasbro в видеоигровой индустрии. Кокс добавил, что компания активно инвестирует в развитие видеоигр, а Exodus — это лишь один из множества проектов, находящихся в разработке.

Exodus выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC, и обещает стать важной вехой в амбициях Hasbro по созданию успешных оригинальных проектов.