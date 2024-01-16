Новые концепт-арты Exodus напомнили игрокам про легендарную серию Mass Effect

Ветераны таких именитых студий, как BioWare и Naughty Dog, основали собственную студию под названием Archetype Entertainment, чтобы выпустить научно-фантастический ролевой экшен своей мечты — Exodus. Проект был официально представлен в рамках The Game Awards 2023, и пока о нем известно не так много информации, как хотелось бы. Тем не менее, чем больше разработчики рассказывают и показывают об игре, тем сильнее она напоминает культовую серию Mass Effect.
В недавней публикации Archetype Entertainment представила подборку ранних концепт-артов Exodus, которые демонстрируют космический мир и некоторые планеты. На иллюстрациях видно, что авторы вдохновлялись визуальным стилем фильма "Интерстеллар", а также сагой "Звездные войны". Опытные геймеры же обнаружили в концептах большое сходство с оригинальной трилогией Mass Effect.
По мнению пользователей, поделившихся своими впечатлениями в социальных сетях, Exodus все больше начинает напоминать прямое продолжение знаменитой трилогии Mass Effect, скорее чем Mass Effect: Andromeda и еще не вышедшая пятая часть. Игроки не считают это плагиатом, а, наоборот, большим плюсом для игры от Archetype Entertainment.
Ждём и надеемся что всё у них получится
Может хоть они не обосрутся
карпишин жги!!
Эх, сколько лет то прошло, надежд это ж когда же всё случится то, радости аш полные штаны
Это не удивительно ведь разработчики делали Масс Эффект, а игроки давно скучают по игре хоть что то отдалённое на трилогию