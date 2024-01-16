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Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.7 74 оценки

Новые концепт-арты Exodus напомнили игрокам про легендарную серию Mass Effect

Gutsz
Новости

Ветераны таких именитых студий, как BioWare и Naughty Dog, основали собственную студию под названием Archetype Entertainment, чтобы выпустить научно-фантастический ролевой экшен своей мечты — Exodus. Проект был официально представлен в рамках The Game Awards 2023, и пока о нем известно не так много информации, как хотелось бы. Тем не менее, чем больше разработчики рассказывают и показывают об игре, тем сильнее она напоминает культовую серию Mass Effect.

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В недавней публикации Archetype Entertainment представила подборку ранних концепт-артов Exodus, которые демонстрируют космический мир и некоторые планеты. На иллюстрациях видно, что авторы вдохновлялись визуальным стилем фильма "Интерстеллар", а также сагой "Звездные войны". Опытные геймеры же обнаружили в концептах большое сходство с оригинальной трилогией Mass Effect.

По мнению пользователей, поделившихся своими впечатлениями в социальных сетях, Exodus все больше начинает напоминать прямое продолжение знаменитой трилогии Mass Effect, скорее чем Mass Effect: Andromeda и еще не вышедшая пятая часть. Игроки не считают это плагиатом, а, наоборот, большим плюсом для игры от Archetype Entertainment.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Ждём и надеемся что всё у них получится

8
Гена Транквилизатор

Может хоть они не обосрутся

4
KPAHbl4

карпишин жги!!

2
avas 12

Эх, сколько лет то прошло, надежд это ж когда же всё случится то, радости аш полные штаны

1
SOLUS5678

Это не удивительно ведь разработчики делали Масс Эффект, а игроки давно скучают по игре хоть что то отдалённое на трилогию

1