Разработчики Exodus поделились новыми подробностями об игре

Разработчики новой научно-фантастической ролевой игры Exodus опубликовали новое видео в формате Q&A, в котором рассказали новые подробности о своем проекте.
За разработку, напомним, отвечает студия Archetype Entertainment, основанная ветеранами BioWare - Джеймсом Алленом (Baldur's Gate, Star Wars: KOTOR, Dragon Age: Origins) и Дрю Карпышиным (Mass Effect, Jade Empire).
В новом ролике нам рассказали:
- Сюжет игры построен вокруг темы путешествий во времени и временных разломов, которые будут оказывать большое влияние на сюжет в зависимости от действий игрока.
- Игрок начинает как обычный искатель металлолома с умирающей планеты, но со временем приобретает влияние, открывая масштабное межзвездное противостояние.
- Животные-компаньоны (Awakened): разумные существа, которые будут действовать самостоятельно.
- Нам обещают большое разнообразие квестов - от простых локальных заданий до тех, что потребуют путешествий в другие звездные системы
- Структурно игра будет напоминать Star Wars: KOTOR и Mass Effect с линейной сюжетной линией и элементами открытого мира
- Немалая часть игры будет отведена романтическим отношениям и тому, как на них влияют действия игрока и длительные путешествия
- Структура игры похожа на KOTOR и Mass Effect 1: линейный сюжет с элементами открытого мира.
- Система династий: компаньоны, которые остаются дома и развивают цивилизацию, основанную на ваших принципах.
- Враги: могущественные цивилизации Небожителей, которые заинтересовались вашим миром после его освоения.
- Таинственное явление «Гниль» разрушает технологии Небожителей и угрожает вашему миру.
- Большая вариативность событий и исходов - часть из которых увидит далеко не каждый игрок
- Сюжет направлен на то, чтобы реалистично и эмоционально изобразить человечество: сочетание героизма, трагедии, любви и юмора.
- Карпишин подчеркнул: «В игре будут моменты, когда вы подумаете, что видели все, а потом узнаете, что у другого игрока все было совсем иначе...»
Игра должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК. Впрочем, дата релиза все еще неизвестна.
Надеюсь, они собрали лучшее из Котора и Масс Эффекта. Будет ли редактор персонажа, интересно.
Карпишин в форме, ждём шедевров)
Интересно как они это реализуют.
Пока по описанию всё кроме существ выглядит довольно интересно.
Пока всё довольно интересно. А вот получится ли хорошая игра, а не фестиваль повесточки это пока хз.
Есть надежда что игра будет не хуже трилогии Масс Эффекта. Во всяком случае у ребят все карты на руках.
Это чё? Будет, как в серии Секретного уровня, что для гг один год будет равен 8 для планеты?
Лысый как будто нейронкой сгенерирован.
Игра обещает быть интересной.
а масло масляное.
ЁЁЁ чуть со стула не упал! Игру жду, люблю космос, конечно включил видео......ииии...какие то два мутанта и мальчик сомнительной ориентации! Понимаю, мы все не эталон, но тут! Как то боязно за игру стало! :))))) Может это и не люди во все!