ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.2 236 оценок

Разработчики Exodus поделились новыми подробностями об игре

Gruz_ Gruz_

Разработчики новой научно-фантастической ролевой игры Exodus опубликовали новое видео в формате Q&A, в котором рассказали новые подробности о своем проекте.

За разработку, напомним, отвечает студия Archetype Entertainment, основанная ветеранами BioWare - Джеймсом Алленом (Baldur's Gate, Star Wars: KOTOR, Dragon Age: Origins) и Дрю Карпышиным (Mass Effect, Jade Empire).

В новом ролике нам рассказали:

  • Сюжет игры построен вокруг темы путешествий во времени и временных разломов, которые будут оказывать большое влияние на сюжет в зависимости от действий игрока.
  • Игрок начинает как обычный искатель металлолома с умирающей планеты, но со временем приобретает влияние, открывая масштабное межзвездное противостояние.
  • Животные-компаньоны (Awakened): разумные существа, которые будут действовать самостоятельно.
  • Нам обещают большое разнообразие квестов - от простых локальных заданий до тех, что потребуют путешествий в другие звездные системы
  • Структурно игра будет напоминать Star Wars: KOTOR и Mass Effect с линейной сюжетной линией и элементами открытого мира
  • Немалая часть игры будет отведена романтическим отношениям и тому, как на них влияют действия игрока и длительные путешествия
  • Структура игры похожа на KOTOR и Mass Effect 1: линейный сюжет с элементами открытого мира.
  • Система династий: компаньоны, которые остаются дома и развивают цивилизацию, основанную на ваших принципах.
  • Враги: могущественные цивилизации Небожителей, которые заинтересовались вашим миром после его освоения.
  • Таинственное явление «Гниль» разрушает технологии Небожителей и угрожает вашему миру.
  • Большая вариативность событий и исходов - часть из которых увидит далеко не каждый игрок
  • Сюжет направлен на то, чтобы реалистично и эмоционально изобразить человечество: сочетание героизма, трагедии, любви и юмора.
  • Карпишин подчеркнул: «В игре будут моменты, когда вы подумаете, что видели все, а потом узнаете, что у другого игрока все было совсем иначе...»

Игра должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК. Впрочем, дата релиза все еще неизвестна.

23
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Ивасик

Надеюсь, они собрали лучшее из Котора и Масс Эффекта. Будет ли редактор персонажа, интересно.

5
kalavashok tribagov

Карпишин в форме, ждём шедевров)

4
saa0891
Сюжет игры построен вокруг темы путешествий во времени и временных разломов, которые будут оказывать большое влияние на сюжет в зависимости от действий игрока.

Интересно как они это реализуют.

Пока по описанию всё кроме существ выглядит довольно интересно.

4
Кей Овальд

Пока всё довольно интересно. А вот получится ли хорошая игра, а не фестиваль повесточки это пока хз.

2
SOLUS5678

Есть надежда что игра будет не хуже трилогии Масс Эффекта. Во всяком случае у ребят все карты на руках.

2
shurasick876
Система династий: компаньоны, которые остаются дома и развивают цивилизацию, основанную на ваших принципах.

Это чё? Будет, как в серии Секретного уровня, что для гг один год будет равен 8 для планеты?

1
CircusDog

Лысый как будто нейронкой сгенерирован.

1
Higinia Kay

Игра обещает быть интересной.

с линейной сюжетной линией

а масло масляное.

igor lvov

ЁЁЁ чуть со стула не упал! Игру жду, люблю космос, конечно включил видео......ииии...какие то два мутанта и мальчик сомнительной ориентации! Понимаю, мы все не эталон, но тут! Как то боязно за игру стало! :))))) Может это и не люди во все!