Разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus рассказали про Пробужденных Воронов

Разработчики интригующей научно-фантастической ролевой игры Exodus из Archetype представили нового знакомого для поклонников Эдгара Аллана По — Пробужденных Воронов.

Когда-то обычные существа в нашем небе, эти высококвалифицированные решатели проблем были не просто отправлены через галактику, чтобы исследовать небеса. Как и многое другое, эти усовершенствованные животные оказались не совсем такими, как ожидалось. Склонность человечества к разрушению стала проблемой, которую нужно было решить, и эти отчужденные помощники постарались ее исправить. Остальная часть этой истории предвещает не совсем светлое будущее для людей под взглядом Ворона.

Действие Exodus происходит во вселенной, где человечество бежит с умирающей Земли, и пускает корни в новом уголке галактики. Приземлившись намного позже прибытия первых кораблей, люди находят потенциальный дом, уже захваченный более ранними исследователями, которые давно эволюционировали и стали могущественными Целестиалами. Столкнувшись с могущественными династиями, суровой жизнью и угнетением в этом ярком уголке вселенной, человечество должно процветать так, как оно может. Нетерпеливые исследователи могут взять на себя роль Путешественника и отправиться к далеким звездам, где последствия ваших действий будут разыгрываться в реальном времени, поскольку вы столкнетесь с замедлением времени космических путешествий и невообразимой опасностью.