В Exodus появится инновационная механика старения персонажей

Джеймс Олен, соучредитель, креативный директор и глава студии Archetype Entertainment, в интервью Games Radar раскрыл несколько очень интересных подробностей о своей научно-фантастической RPG в духе Mass Effect — Exodus.

Являясь страстным фанатом научной фантастики и бывшим сотрудником BioWare, Олен имеет впечатляющее портфолио, включающее такие классические игры, как Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age: Origins и Baldur's Gate. Благодаря своему опыту он возлагает большие надежды на Exodus - игру, которая обещает сочетать приземленную научную фантастику с элементами исследования и приключений.

«Будучи давним фанатом научной фантастики, я десятилетиями вынашивал в голове историю, которую хотел рассказать. Это очень проработанная вселенная, которую мы наконец-то сможем представить игрокам», - пообещал он.

Несмотря на космический сеттинг, визуальная составляющая Exodus будет намеренно привязана к реальности. По словам Олена, на создание поистине грандиозной вселенной ушли бесчисленные часы исследований, но в то же время такая вселенная будет выглядеть правдоподобно даже через тысячи лет в нашей реальной вселенной. Для того чтобы сохранить ощущение реализма, было важно включить в игру как можно больше реальных механик и теорий, таких как замедление времени.

Хотя мы пока не можем рассказать слишком много о том, как на решения будет влиять замедление времени, мы можем заверить вас, что оно будет ощущаться на протяжении всего вашего путешествия в значительной степени. Решения игроков будут накапливаться в течение значительного периода нашей истории, и нам не терпится увидеть, какие разные направления будут выбраны игроками в результате этого эффекта.

Замедление времени - это теория, утверждающая, что по мере приближения к скорости света ход времени замедляется. То есть при движении на высокой скорости время вне корабля течет быстрее, чем внутри него. Этот феномен уже был доказан на Земле с помощью атомных часов и коммерческих самолетов, что делает его интересной идеей для исследования в игре.