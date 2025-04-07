Появились новые скриншоты долгожданной Hollow Knight: Silksong

Как стало известно, в магазине Nintendo появилась страница долгожданной Hollow Knight: Silksong. На ней представлены новые скриншоты игры - первые за последние несколько лет. Судя по скриншотам, за прошедшие годы в процессе разработки некоторые локации претерпели значительные изменения.

В Hollow Knight: Silksong игроку предстоит взять на себя роль смертоносного охотника Хорнета и отправиться в путешествие по совершенно новым землям, открывать новые силы, сражаться с огромными полчищами жуков и зверей и раскрывать древние секреты, связанные с прошлым главного героя.

Hollow Knight: Silksong была анонсирована в 2019 году. Игра должна выйти для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 в 2025 году.