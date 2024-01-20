Четвертый сезон Exoprimal запланирован на апрель 2024 года

Командная многопользовательская игра в жанре экшен, где игрокам предстоит противостоять самым свирепым зверям в истории, используя новейшие разработки человечества — экзокостюмы.

В игре необходимо выбрать наиболее подходящий для своей роли экзокостюм и противостоять толпам динозавров. В основном режиме игры под названием Dino Survival игроки разбиваются на две команды по пять человек и сражаются друг с другом, а также с различными монстрами, выполняя параллельно различные задания.

В игре не имеет значения, каким образом команды выполняют основные задания, будь то сражение друг с другом или объединение сил. Главное — достигнуть цели как можно быстрее.