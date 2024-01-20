Четвертый сезон Exoprimal запланирован на апрель 2024 года

Пока Capcom готовит к выходу третий сезон Exoprimal, который добавит в игру косметику из Monster Hunter и бой с боссом Раталосом, она также работает над четвертым сезоном. Последний выйдет в апреле 2024 года и добавит в игру Custom Match, в котором игроки смогут приглашать друзей с других платформ и проходить сюжет. Вы также сможете настроить параметры матча.
Кроме того, в четвертом сезоне появится новый кооперативный режим на десять игроков, "Восстание в петле времени" и бета-варианты экзокостюмов. Кроме того, появятся новые риги и модули. Также ожидается еще одна совместная работа с Capcom, хотя Capcom пока не сообщает, что это будет. Смеем ли мы надеяться на что-то связанное с Dino Crisis? Время покажет.
Exoprimal доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.
оно еще живое что-ли