Exoprimal 14.07.2023
6.5 36 оценок

Exoprimal позволит игрокам выбрать PvE или PvP в качестве финальной миссии

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Procy_on
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Бета-версия Exoprimal оказалась на удивление приятной, когда она вышла в марте, предлагая веселые ордынские бои против динозавров и некоторые интересные идеи PvEvP. Однако не всем понравилось обязательное PvP в некоторых финальных миссиях.

Команда разработчиков услышала отзывы и подтвердила возможность выбора. Игроки могут решить, какую миссию выбрать в качестве последней: PvP, PvE или случайную. Если вы выберете PvE, это будет гонка за выполнение целей миссии быстрее, чем вражеская команда (хотя они, скорее всего, все еще смогут посылать за вами Ти-Рексов).

Интересно, что Capcom также делает "поправки" для игроков, которые хотят побаловать себя PvP. Надеемся, что это означает специальные режимы, такие как командный deathmatch, и некоторые изменения в балансе.

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