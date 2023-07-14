Кооперативный экшен с динозаврами Exoprimal не впечатлил игроков в Steam ©

Сегодня состоялся релиз командного футуристического экшена с динозаврами Exoprimal. Игра стала доступна на консолях, PC и Game Pass. Но игроки Steam не слишком высоко оценили новый проект Capcom.

Пиковый онлайн Exoprimal в Steam довольно скромный, но продолжает расти и сейчас достигает 3,475 одновременных игроков. Пользовательские оценки тоже довольно скромны — игра успела собрать 69 обзоров, из которых только 55% положительные

Игроки жалуются на неоправданную высокую цену новинки, довольно посредственный сюжет, неинтересную и слабую прогрессию и общую посредственность продукта. Но есть и те, кому просто нравится убивать орды динозавров.