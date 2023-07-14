Кооперативный экшен с динозаврами Exoprimal не впечатлил игроков в Steam

Сегодня состоялся релиз командного футуристического экшена с динозаврами Exoprimal. Игра стала доступна на консолях, PC и Game Pass. Но игроки Steam не слишком высоко оценили новый проект Capcom.
Пиковый онлайн Exoprimal в Steam довольно скромный, но продолжает расти и сейчас достигает 3,475 одновременных игроков. Пользовательские оценки тоже довольно скромны — игра успела собрать 69 обзоров, из которых только 55% положительные
Игроки жалуются на неоправданную высокую цену новинки, довольно посредственный сюжет, неинтересную и слабую прогрессию и общую посредственность продукта. Но есть и те, кому просто нравится убивать орды динозавров.
Вообще промахнулись разрабы с этой шляпой, ждём скорейшего закрытия серваков.
Игры такого типа вообще f2p должны быть, крепком жиды позорные
это что то новенькое, не слышал про такие)
А как же Nintendo Switch ? Вот она самая что ни на есть консоль РС. Ну или например Steam Deck.
ааа, точняк) только нинтендобоям не говори, а то порвутся
Нафига эта игра если есть прекрасная ARK.