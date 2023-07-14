Exoprimal 14.07.2023
6.2 39 оценок

Кооперативный экшен с динозаврами Exoprimal не впечатлил игроков в Steam

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butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз командного футуристического экшена с динозаврами Exoprimal. Игра стала доступна на консолях, PC и Game Pass. Но игроки Steam не слишком высоко оценили новый проект Capcom.

Пиковый онлайн Exoprimal в Steam довольно скромный, но продолжает расти и сейчас достигает 3,475 одновременных игроков. Пользовательские оценки тоже довольно скромны — игра успела собрать 69 обзоров, из которых только 55% положительные

Игроки жалуются на неоправданную высокую цену новинки, довольно посредственный сюжет, неинтересную и слабую прогрессию и общую посредственность продукта. Но есть и те, кому просто нравится убивать орды динозавров.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Screamerus

Вообще промахнулись разрабы с этой шляпой, ждём скорейшего закрытия серваков.

3
Trinity_ExDeath

Игры такого типа вообще f2p должны быть, крепком жиды позорные

1
JIoMTuK
Игра стала доступна на консолях PC

это что то новенькое, не слышал про такие)

0
Destroited

А как же Nintendo Switch ? Вот она самая что ни на есть консоль РС. Ну или например Steam Deck.

0
JIoMTuK Destroited

ааа, точняк) только нинтендобоям не говори, а то порвутся

0
Destroited

Нафига эта игра если есть прекрасная ARK.

0