Новый трейлер Exoprimal о злобных динозаврах на стероидах ©

Capcom выпустила еще один трейлер своей предстоящей TPS Exoprimal. На этот раз мы посмотрим на неозавров, по сути, версию динозавров на стероидах. Среди них газовый неозавр, снайперский неозавр, стелс-неозавр, крио-неозавр, эвокер-неозавр, пиро-неозавр, нео-анкилозавр и нео-тихоокеанский рекс.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игра также появится на Game Pass. Кстати, в игре также появится недавно анонсированная система вознаграждений Survival Pass, которая, по сути, является Battle Pass и включает в себя как бесплатный уровень, так и платный премиум тир.