Exoprimal 14.07.2023
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Новый трейлер Exoprimal о злобных динозаврах на стероидах

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Procy_on
Новости

Capcom выпустила еще один трейлер своей предстоящей TPS Exoprimal. На этот раз мы посмотрим на неозавров, по сути, версию динозавров на стероидах. Среди них газовый неозавр, снайперский неозавр, стелс-неозавр, крио-неозавр, эвокер-неозавр, пиро-неозавр, нео-анкилозавр и нео-тихоокеанский рекс.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игра также появится на Game Pass. Кстати, в игре также появится недавно анонсированная система вознаграждений Survival Pass, которая, по сути, является Battle Pass и включает в себя как бесплатный уровень, так и платный премиум тир.

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