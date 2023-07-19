Технические энтузиасты из Digital Foundry разобрали консольную версию Exoprimal ©

Exoprimal - предмет последнего технического анализа Digital Foundry, в котором кооперативный шутер от Capcom признан неплохим проектом, хорошо ориентированным на производительность на PS5 и Xbox Series X, но имеющим возможности для улучшения.

Exoprimal, получившая достойные оценки в международной прессе, использует на обеих консолях трюк с динамическим разрешением, обеспечивающим разрешение 2160p и в целом стабильную частоту кадров 60 кадров в секунду.

Цель успешно достигнута игрой, хотя в некоторые моменты случаются просадки, а такие эффекты, как отражение пространства экрана, возвращают некоторые проблемы: DF предлагает заменить это решение на что-то другое и таким образом получить необходимый запас для стабильных 60 кадров.

Как уже отмечалось в сравнительном видеоролике Exoprimal от ElAnalistaDeBits, игра Capcom работает на бюджетной консоли Microsoft в динамическом разрешении 1440p и также стремится к 60 кадрам в секунду, однако не достигает их стабильно, а останавливается на среднем уровне 40 кадров в секунду.

Одним словом, оптимизировать производительность можно (и нужно) на всех платформах: возможно, разработчики прислушаются и постараются сделать это в следующих обновлениях.