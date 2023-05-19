В свежих трейлерах игры Exoprimal представлены новые экзокостюмы, миссии и параллельные измерения ©

Компания Capcom выпустила несколько новых трейлеров игры Exoprimal, шутеру от третьего лица посвященному убийству динозавров.

В первых двух трейлерах представлены два экзокостюма, которые мы сможем использовать в игре: штурмовой снайперский костюм Vigilant и защитный танковый костюм Roadblock.

Третий ролик посвящен различным миссиям, которые нам предстоит пройти, включая "Динозавр Кулл", "Защита территории", "Сопровождение", "Защита VTOL" и "Саботаж с помощью вортексера".

Четвертый трейлер демонстрирует концепцию параллельных миров, которая, похоже, очень важна для сюжета игры. Похоже, мы встретим разные версии различных персонажей из разных измерений.

Вы можете посмотреть ролики ниже. Вы также можете посмотреть другие трейлеры из той же серии, выпущенные несколько недель назад.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра также будет доступна на Game Pass.