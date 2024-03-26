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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.1 233 оценки

Expeditions: A MudRunner Game получил патч с новым грузовиком

Simple Jack

Saber Interactive выпустили второе обновление для симулятора езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.

В новой версии игры добавлен новый грузовик Scout 800, а также исправлены ошибки и улучшен пользовательский опыт. Теперь игроки получат предупреждение о сбросе прогресса перед выходом из экспедиции.

Также были внесены изменения в баланс игры: на всех аванпостах можно посадить до четырех транспортных средств, а карта автоматически фокусируется на активном грузовике.

Expeditions: A MudRunner Game вышла в начале марта и предлагает игрокам погрузиться в увлекательные исследовательские экспедиции в неизведанные места, где необходимо преодолеть различные преграды на внедорожниках и разбить лагерь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mokou
добавлен новый грузовик Scout 800

Что в нём нового.. Я вообще удивлён, что тут со старта нет всех старых грузовиков, неужели в них нужно что-то переделывать, чтоб добавить сюда?

1
Pavel Rally

Система тюнинга была немного изменена.

0
Mokou Pavel Rally

Ну там появились обвесы, но они выглядят, будто время на них никто особо не тратил, смотрятся, как инородные тела.

0