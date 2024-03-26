Expeditions: A MudRunner Game получил патч с новым грузовиком

Saber Interactive выпустили второе обновление для симулятора езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.
В новой версии игры добавлен новый грузовик Scout 800, а также исправлены ошибки и улучшен пользовательский опыт. Теперь игроки получат предупреждение о сбросе прогресса перед выходом из экспедиции.
Также были внесены изменения в баланс игры: на всех аванпостах можно посадить до четырех транспортных средств, а карта автоматически фокусируется на активном грузовике.
Expeditions: A MudRunner Game вышла в начале марта и предлагает игрокам погрузиться в увлекательные исследовательские экспедиции в неизведанные места, где необходимо преодолеть различные преграды на внедорожниках и разбить лагерь.
Что в нём нового.. Я вообще удивлён, что тут со старта нет всех старых грузовиков, неужели в них нужно что-то переделывать, чтоб добавить сюда?
Система тюнинга была немного изменена.
Ну там появились обвесы, но они выглядят, будто время на них никто особо не тратил, смотрятся, как инородные тела.