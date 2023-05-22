Новый трейлер F1 23 посвятили сюжетному режиму ©

EA и Codemasters выпустили новый трейлер F1 23 с глубоким погружением, демонстрирующий, чего можно ожидать от сюжетного режима Braking Point. Мы также получили новую информацию о новом контент-центре F1 World, который, по словам EA, "изменит то, как вы будете наслаждаться F1".

F1 23 была анонсирована несколько недель назад, и хотя мы уже получили представление о некоторых новых механиках и режимах, это погружение будет еще более глубоким. Новый трейлер снова ведет Натали Пинкхэм, и начинается она с обзора возвращения "Точки торможения". Охватывая сезоны Формулы-1 2022 и 23 годов, Braking Point 2 сосредоточится на вымышленной команде Konnersport, звездные гонщики которой являются старыми соперниками. Однако на сцене появился новый гонщик, который грозит свергнуть их с трона.

По словам EA, в Braking Point 2 будет использовано машинное обучение для более реалистичной визуализации лиц и действий персонажей, чем когда-либо прежде. По мере прохождения этой истории вы будете зарабатывать награды и выполнять бонусные задачи, которые повлияют на развитие сюжетных линий в Braking Point 2.

Далее мы познакомимся с F1 World - "новым центром для разнообразного ежедневного, еженедельного и постоянно меняющегося сезонного контента". Именно здесь вы найдете сетевую игру и гоночные испытания, которые позволят вам заработать улучшения и принять участие в более сложных гонках. Если вам не хочется сражаться с другими игроками, доступна одиночная серия, а также целый ряд одиночных и многопользовательских соревнований, доступных в этом новом центре контента. Среди них - испытания Гран-при, быстрые гонки, соревнования в аркадном стиле и многое другое.

Новый трейлер F1 23 демонстрирует изменения в работе обновлений, а также изменения в рейтинговой игре, наградах и многом другом. Обязательно посмотрите полный трейлер F1 23, если хотите получить подробное представление об изменениях, которые EA и Codemasters внесли в любимую серию гоночных симуляторов.

F1 23 выходит на PC, консолях PlayStation и Xbox 16 июня.