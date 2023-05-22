F1 23 16.06.2023
7.2 19 оценок

Новый трейлер F1 23 посвятили сюжетному режиму

©
butcher69
Новости

EA и Codemasters выпустили новый трейлер F1 23 с глубоким погружением, демонстрирующий, чего можно ожидать от сюжетного режима Braking Point. Мы также получили новую информацию о новом контент-центре F1 World, который, по словам EA, "изменит то, как вы будете наслаждаться F1".

F1 23 была анонсирована несколько недель назад, и хотя мы уже получили представление о некоторых новых механиках и режимах, это погружение будет еще более глубоким. Новый трейлер снова ведет Натали Пинкхэм, и начинается она с обзора возвращения "Точки торможения". Охватывая сезоны Формулы-1 2022 и 23 годов, Braking Point 2 сосредоточится на вымышленной команде Konnersport, звездные гонщики которой являются старыми соперниками. Однако на сцене появился новый гонщик, который грозит свергнуть их с трона.

По словам EA, в Braking Point 2 будет использовано машинное обучение для более реалистичной визуализации лиц и действий персонажей, чем когда-либо прежде. По мере прохождения этой истории вы будете зарабатывать награды и выполнять бонусные задачи, которые повлияют на развитие сюжетных линий в Braking Point 2.

Далее мы познакомимся с F1 World - "новым центром для разнообразного ежедневного, еженедельного и постоянно меняющегося сезонного контента". Именно здесь вы найдете сетевую игру и гоночные испытания, которые позволят вам заработать улучшения и принять участие в более сложных гонках. Если вам не хочется сражаться с другими игроками, доступна одиночная серия, а также целый ряд одиночных и многопользовательских соревнований, доступных в этом новом центре контента. Среди них - испытания Гран-при, быстрые гонки, соревнования в аркадном стиле и многое другое.

Новый трейлер F1 23 демонстрирует изменения в работе обновлений, а также изменения в рейтинговой игре, наградах и многом другом. Обязательно посмотрите полный трейлер F1 23, если хотите получить подробное представление об изменениях, которые EA и Codemasters внесли в любимую серию гоночных симуляторов.

F1 23 выходит на PC, консолях PlayStation и Xbox 16 июня.

Трейлеры
2
0
Последние посты по игре F1 23
EA Sports и Codemasters представили новый геймплейный трейлер для F1 23
EA Sports и Codemasters представили новый геймплейный трейлер для F1 23
Компания Codemasters опубликовала официальные системные требования для F1 23
Компания Codemasters опубликовала официальные системные требования для F1 23
EA представила атмосферный трейлер F1 23 и сообщила дату выхода
EA представила атмосферный трейлер F1 23 и сообщила дату выхода
Комментарии: 0
Ваш комментарий