Codemasters анонсировала F1 25 - дебютный трейлер покажут 26 марта

Codemasters и Electronic Arts официально анонсировали F1 25 – новую часть гоночной серии Formula One. Обложкой игры украсит Льюис Хэмилтон, а полное представление проекта запланировано на 26 марта в 8:00 по тихоокеанскому времени.

Пока что информации о геймплее и нововведениях нет, но утечки намекают, что стандартное издание будет стоить $59,99, а Iconic Edition – $79,99, предоставляя три дня раннего доступа. Интересно, что цена снизилась по сравнению с предыдущими играми серии.

Хотя платформы официально не подтверждены, F1 25, скорее всего, выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC. Предположительная дата релиза – 30 мая.

А пока ждем новых подробностей, вы можете ознакомиться с нашим обзором F1 24, в котором мы поставили игре 8/10, похвалив карьерный режим, но отметив спорные изменения в управлении.